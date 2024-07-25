القيروان: حجز 79 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة و820 علبة سجائر خلال اليومين الاخيرين

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تمكنت فرق مشتركة بين الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان ومصالح الأمن الوطني، خلال اليومين الاخيرين، من حجز 79 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة ( 158 كيسا وزن الواحد 50 كلغ) و820 علبة سجائر.



وتم العثور على المحجوز المذكور بحوزة صاحب مخبزة مصنفة كائنة بحفوز، كان بصدد تخزينها بمستودع خارج مقر المخبزة، خلافا للتراتيب القانونية السارية المفعول، وتم رفع مخالفة في الإخلال بتراتيب الدعم في حقه.





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كما تم القيام ب 110 زيارة شملت كلا من معتمديات حفوز وعين جلولة وحاجب العيون ومنزل المهيري والشبيكة والقيروان، اسفرت عن رفع 21 مخالفة اقتصادية متنوعة، وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عادل بن حليمة.



وتوزعت هذه المخالفات بالخصوص، إلى 4 مخالفات في عدم إشهار الأسعار أو الاشهار المنقوص، و3 مخالفات في الزيادة غير القانونية في الأسعار، ومخالفتين في عدم الاستظهار بفواتير الشراء، ومخالفة في مسك مخزونات بغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.