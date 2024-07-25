أولمبياد باريس 2024../ فيفا/ يعلن عن تطبيق إجراء /القائد فقط/ في مسابقتي كرة القدم

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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ إرشاداته لجميع المنتخبات المشاركة في مسابقتي كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/ فيما يتعلق بالإجراء الذي يسمح لقائدي المنتخبين المتنافسين فقط بالتواصل مع الحكم في حالات معينة.



ويشجع /فيفا/ تنفيذ هذا الإجراء من قبل منظمي المسابقات على مستوى العالم، إذا رغبوا في القيام بذلك، بدءا من مستوى النخبة وما دونه.

وفي معرض تأكيده على أهمية هذا الإجراء، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/: "لا وجود لكرة القدم من دون حكام. حماية الحكام وضمان التعامل معهم باحترام هو أمر جوهري لمستقبل اللعبة. وتطبيق إجراءات مثل /القائد فقط/ هو أمر أساسي للمحافظة على روح كرة القدم وحماية أولئك الذين يصونون قوانينها".



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ومن جانبه امتدح بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ المبادرة قائلا: "تعتبر هذه خطوة مهمة في إطار المساعي لتعزيز مستوى العدالة والاحترام في كرة القدم، مع فتح قناة للحوار بين الحكام والفرق. وكما رأينا في الماضي، فإن الإجراءات التي تهدف للدفاع عن روح كرة القدم يتم قبولها في النهاية".