"شاشات الحمامات": برنامج متنوع وثري في انتظار جمهور السينما التونسية

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ينظم المركز الوطني للسينما والصورة بالشراكة مع المركز الثقافي الدولي بالحمامات، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تظاهرة "شاشات الحمامات " وذلك من 5 إلى 11 أوت 2024.



تقوم هذه التظاهرة السينمائية وفق ما بينه المركز الوطني للسينما والصورة، في بلاغ، على مسابقة "Mobile Movie" بمشاركة 8 أفلام قصيرة تتراوح مدتها بين 2 و5 دقائق محورها ستينية مسرح الحمامات، يتم إنتاجها باستعمال الهواتف المحمولة ويحدد المحتوى من خلال تصوير كواليس الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي.





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هذه المسابقة التي تنتظم تحت إشراف المدير الفني للتظاهرة إبراهيم لطيف، يشارك فيها عدد من هواة السينما وخريجي معاهد السينما والسمعي البصري، الذين اختارتهم لجنة مختصة في المجال على اثر تقديم ترشحاتهم.



وللإشارة فإن هذه المجموعة وفي إطار المسابقة ستتمتع بالتأطير من خلال ورشات تبدأ من مرحلة الكتابة وتستمرّ إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.



وستعرض المشاريع المنتجة في ظل المسابقة على الجمهور ليساهم في إختيار الفائزة منها مع لجنة التحكيم. ويتمّ الإعلان عن الجوائز في سهرة اختتام التظاهرة يوم 11 أوت 2024.

كما يضم برنامج "شاشات الحمامات" عرض أفلام تونسية ولقاءات وندوات. حيث سيكون الجمهور على موعد مع معرض فن الفيديو الذي أنتجه مجموعة من الفنانين والمخرجين الشبان وستعرض خلاله 6 أعمال في فن الفيديو تم اختيارها من قبل لجنة مختصة، وذلك بدءا من يوم 6 أوت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات - دار سيباستيان انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

كما تنتظم ضمن "شاشات الحمامات" مجموعة من الندوات من ضمنها ندوة بعنوان "الإنتاج السينمائي بميزانية منخفضة: قيد أم حرية؟ يؤثثها المخرجون حبيب المستيري وعبد الحميد بوشناق وعبد الله يحيى وذلك يوم 6 أوت 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتهدف إلى تشجيع المنتجين والمخرجين على صناعة الأفلام المنتجة ذاتيّا وبميزانية بسيطة. كما تقام ندوة بعنوان "فن الفيديو بين الإبداع والانتشار" تشارك فيها سلمى فرياني صاحبة رواق فني، ومدير التصوير أمين المسعدي والفنان البصري مالك قناوي وذلك يوم 7 أوت 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وترمي إلى تعزيز مكانة الصورة ولغة الصورة والاتّجاهات الفنية الجديدة في مجال الفيديو



ومن ضمن مكونات التظاهرة أيضا فضاء الإبداع الرقمي الذي سيستضيف فقرات تنشيطية قبل العروض السينمائية محورها الإبداع الرقمي ويؤمنها فريق مختبر الإبداع الرقمي و مختبر الألعاب بالمركز الوطني للسينما والصورة بمشاركة Ciné trip Tunisia. إضافة إلى فقرة تحت عنوان "حدائق السينما" وتضم ثلاثة لقاءات مسائية مع صناع السينما حول جماليات التجربة التونسية وتطورها وآفاقها المشهدية وتستضيف أهم المخرجين الذين تركوا بصمتهم في صناعة السينما التونسية عبر مختلف الأجيال، ويدير هذه اللقاءات الباحث طاهر العجرودي.



وسيكون لمحبي السينما موعد مع عروض أفلام تونسية حيث ستكون الأفلام حاضرة طيلة سبعة أيام كل ليلة ابتداءً من الساعة التاسعة من خلال عرض7 أفلام طويلة و7 أفلام قصيرة تونسية بحضور المخرجين والممثلين لتأثيث النقاش مع الجمهور.



وقد حدد برنامج عروض الأفلام القصيرة كالتالي:



5 أوت، "casting pour un mariage" لفارس نعناع، صدر سنة 2004

6 أوت، إخوان لمريم جعبر، 2018

7 أوت، "بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية، 2018

8 أوت، "بلبل" لخديجة المكشر ،2017

9 أوت، "حفيلي" للطفي محفوظ، 2012/2013

10 أوت، أوماج لحسام صانصة، 2018

11 أوت، "يموت الحوت" لمالك عمارة 2017





أما بالنسبة للأفلام الطويلة فسيكون برنامج العروض كالآتي:



5 أوت، الجايدة لسلمى بكار، 2004

6 أوت، قدحة لأنيس لسود ، 2021

7 أوت، التلفزة جاية لمنصف ذويب، 2006

8 أوت، باب الفلة لمصلح كريم، 2014

9 أوت إلى إبني لظافر العابدين، 2023

10 أوت، بيك نعيش لمهدي البرصاوي، 2019

11 أوت، وراء الجبل لمحمد بن عطية 2023