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كشفت وزارة التجهيز والإسكان انها تعمل، حاليا، على تمكين 14 إدارة جهوية تابعة لها من الحصول على علامة الاستقبال "مرحبا" ضمن دفعة أولى، علما وان العلامة تمنح من طرف هياكل عمومية من بينها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.



واصدرت الوزارة هذه البيانات، على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" اثر حصول الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين على علامة جودة الاستقبال "مرحبا" للمرة الرابعة.





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وتعد هذه الشهادة تجديدا للعلامة التي منحها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للإدارة سنة 2010 عن كل الخدمات التي تسديها وفي تطبيق اشتراطات اللائحة الفنية الخاصة بها.



واعلنت الوزارة ان المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين صابر ضيفلي بمقر تسلم الشهادة بمقر المعهد، وتعد هذه العلامة مكسبا للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين.



وتعد علامة "مرحبا " لجودة الاستقبال هي مقاربة أرساها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سنة 2009 بالتعاون مع مصالح الجودة برئاسة الحكومة من أجل تحسين جودة الخدمات الإدارية حتى تستجيب لاحتياجات المواطن.