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الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بلاعبين جديدين

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Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 17:37 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الخميس، عن قيامه بانتدابين جديدين استعدادا للموسم الكروي الجديد وذلك بالتعاقد مع الحارس محمد امين الحزقي لمدة ثلاثة مواسم قادما من شبيبة القيروان ووسط الميدان الدفاعي محمد عامر بلغيث لمدة عامين قادما من الاتحاد المنستيري.
وكان نادي عاصمة الزياتين، العائد الى مصاف النخبة، عزز صفوفه بالمدافع السابق للنادي الصفاقسي اسامة البحري والحارس السابق للنادي الافريقي واتحاد بن قردان سيف الدين الشرفي الى جانب تجديد عقد اللاعب معتز شوشان.
ويستعد الفريق للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب انيس بوجلبان.


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