انتهاء فترة تعمير بطاقات الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم السبت 27 جويلية الجاري

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تنتهي فترة تعمير بطاقات الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة إلى الناجحين في بكالوريا 2024، على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم السبت 27 جويلية الجاري عند منتصف الليل، وفق روزنامة عمليات التوجيه الجامعي لسنة 2024 التي نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الالكتروني.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد فتحت باب تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة إلى الناجحين في البكالوريا منذ يوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري، على موقع التوجيه الجامعي.





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وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 2024 عبر خدمة الإرساليات القصيرة sms وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn وذلك يوم الجمعة 02 أوت المقبل بداية من منتصف النهار.



أما بالنسبة إلى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، فستفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تعمير بطاقات الاختيارات للذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي على موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة 02 أوت المقبل، بالاعتماد على دليل طاقة الاستيعاب المتبقية الخاص بالدورة النهائية المدرج على موقع التوجيه الجامعي.



وسيغلق باب تعمير بطاقات الاختيارات في الدورة النهائية على موقع التوجيه الجامعي يوم 04 أوت المقبل عند منتصف الليل، على أن تعلن وزارة التعليم العالي عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة sms وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الأربعاء 07 أوت المقبل بداية من منتصف النهار.