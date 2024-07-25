رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يؤدّي زيارة رسمية الى تونس من 26 الى 29 جويلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a21f452d0447.73914192_igpfolhjkqmne.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس ان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي يؤدّي زيارة رسمية الى تونس على رأس وفد برلماني،في الفترة من 26 الى 29 جويلية الجاري، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة

ووفق بلاغ صادر عن البرلمان تندرج هذه الزيارة في إطار علاقات التعاون الوثيق القائمة بين تونس والجزائر، وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين. كما تهدف الى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الشعب الوطني الجزائري.



وذكر البلاغ أن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب كان أدّى زيارة رسمية الى الجزائر على راس وفد برلماني من 24 الى 27 أكتوبر 2023 تلبية لدعوة نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، كما أدّى زيارة ثانية من 25 الى 27 ماي 2024 في اطار المشاركة في اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التي احتضنتها الجزائر العاصمة.



...



