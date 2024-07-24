أريانة: إعلان طلب عروض وطني لبناء ملعب بلدي بالبرارجة من معتمدية رواد

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أعلنت بلدية رواد (ولاية أريانة)، عن طلب عروض وطني، خاص بمشروع بناء ملعب بلدي بمنطقة البرارجة في قسط وحيد، يشتمل على الأشغال المدنية والكهرباء والحماية من الحرائق والسوائل والطرقات والشبكات المختلفة.



وتبلغ مدة إنجاز المشروع، وفق ما جاء في طلب العروض، 120 يوما بمبلغ جملي يناهز 1 مليون و800 ألف دينار، وتبلغ مساهمة وزارة الشباب والرياضة 1 مليون و 450 ألف دينار.





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وحدد التاريخ الأقصى لقبول العروض ليوم 19 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا، ويغلق في نفس اليوم ونفس الساعة باب الترشحات آليا بالنسبة الى المشاركة عبر منظومة الشراءات على الخط (TUNEPS).



وسيتم عقد جلسة فتح العروض الفنية والمالية في حصة واحدة علنية يوم 19 أوت 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية بأريانة الصغرى.



جدير بالذكر، أن اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لولاية أريانة، وافقت خلال جلستها المنعقدة المنعقدة بتاريخ 30/09/2021 على تقرير الفرز بخصوص تعيين مصممين عن طريق اعلان مناظرة لإنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بمشروع إنجاز الملعب البلدي بالبرارجة برواد.