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الالعاب الاولمبية 2024 -(كرة طائرة)الحكم التونسي توفيق بودية ضمن قائمة حكام الفيديو تشالنج (فار)

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 20:22 قراءة: 0 د, 38 ث
      
عيّن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة الحكم التونسي توفيق بودية ضمن قائمة حكام الفيديو تشالنج (فار) المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، المقرّرة من 26 جويلية الى 11 أوت 2024 حسب ما افادت به الجامعة التونسية للكرة الطائرة.

ويذكر ان توفيق بودية عضو المكتب الجامعي الجديد الذي يتراسه عبدالمجيد جراد العضو الحالي ضمن لجنة التحكيم و قواعد اللعبة للاتحاد الدولي و الافريقي و بصفته الحالية محاضر دولي و مدرس لقوانين اللعبة .

...

وسبق لتوفيق بودية المتحصل على الشارة الدولية منذ 1998، أن شارك في العديد من التظاهرات الدولية الهامة على غرار البطولات الإفريقية والعربية والبطولات العالمية والدورات الترشيحية للألعاب الاولمبية والألعاب الاولمبية السابقة.
وستكون العاب باريس 2024 الأولمبياد الثالث الذي يشارك فيه الحكم التونسي بودية، بعد مشاركته في العاب ريو دي جينيرو 2016 و طوكيو 2021 .


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