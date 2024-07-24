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نقابة الصحفيين تستنكر إصدار القضاء لحكم غيابي بالسجن ضد صحفي

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 17:30 قراءة: 1 د, 3 ث
      
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين إصدار القضاء لحكم غيابي منذ جانفي 2023 يقضي بالسجن لمدة سنة ضد مدير موقع" الكتيبة" المختص في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات ، الصحفي وليد الماجرى

وأكدت النقابة ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها علمت بهذا الحكم بداية هذا الأسبوع ، وأن الماجرى لم يتلق أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء

...

ويتمثل الحكم بشكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017 ، ووجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للصحفي تهمتي "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" و"إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية

واستنكرت النقابة ، توجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية ، مبرزة أنّ إصدار أحكام سالبة للحرية وغيابيّة في حق الصحفيين تعد" إمعانا في التنكيل بحرية العمل الصحفي" .

واعتبرت أنّ هذه الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة " تمثل تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء وهضم لجانب المعنيين في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون اعلامهم بها".

ودعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات


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