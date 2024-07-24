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توزر: انطلاق أشغال تهيئة منطقة سقوية في بئر سعيد بحزوة بكلفة تفوق مليوني دينار مموّلة من البرنامج الجهوي للتنمية

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
 أعطى والي توزر، محمد أيمن البجاوي، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق أشغال تهيئة منطقة سقوية عمومية بمنطقة بئر سعيد من معتمدية حزوة، بكلفة بلغت 2,266 مليون دينار ممولة من البرنامج الجهوي للتنمية، وذلك بعد الانتهاء من حفر بئر عميقة مخصصة للمنطقة.
وتمتد المنطقة السقوية، وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية، على مساحة 50 هكتارا  تابعة لأملاك الدولة ستخصّص لغراسة النخيل بمعدل هكتار واحد لكل منتفع وستشتمل أشغال التهيئة التهيئة الأولية ومد شبكة الري.
يذكر أن أشغال البئر المخصصة للمنطقة السقوية قد انتهت منذ فترة بتكلفة قدرها 621 ألف دينار وعلى عمق 550 مترا، وتتميز خصائصها الفنية بتدفق يبلغ 37 لترا في الثانية وبدرجة ملوحة قدرها 2,7 غ في اللتر الواحد.


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