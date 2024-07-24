زغوان: تخصيص 6،6 ملايين دينار لربط 4 أحياء في الجهة بشبكات التطهير (المدير الجهوي للتطهير)

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خصّص الديوان الوطني للتطهير اعتمادا بقيمة 6،6 ملايين دينار لربط 4 أحياء بولاية زغوان بشبكات التطهير، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين الديوان والوكالة الفرنسية للتنمية تتعلّق بتطهير الأحياء الشعبية.



وأوضح المدير الجهوي للتطهير بزغوان، محمود الهذيلي، لـوكالة "وات"، أن هذا البرنامج يشمل حيي الدراوشية وبوقطف بالفحص، والروايقية ومقرن الجنوبي بزغوان، وسيتم في إطاره ربط حوالي 1000 مسكن بشبكات التطهير بالأحياء الأربعة من خلال مدّ 24 كيلومترا من القنوات منها 14.5 كيلومترا بحي الدراوشية الذي يضم لوحده 550 مسكنا، علما أنّ الأشغال ستنطلق قبل موفى السنة الجارية.

وأشار المدير الجهوي للتطهير، من جهة أخرى، إلى أن مصالح الديوان ستنطلق خلال الأشهر القليلة القادمة في تنفيذ مشاريع أخرى ضمن برنامج تمديد وتهذيب شبكات التطهير ومحطات الضخ بالمدن المتبناة، والتي ستشمل زغوان والزريبة والفحص.



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