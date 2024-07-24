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عبد المجيد بوقرة يتولى تدريب مستقبل المرسى

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 08:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قررت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى تعيين ابن النادي عبد المجيد بوقرة كمدرب جديد لفريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.
كما اعلنت عن تعيين عبد الستار بن موسى في خطة مدير رياضي مكلف بكرة القدم لجميع الاصناف.

وقال فريق الضاحية الشمالية على صفحته الرسمية انه سيتم الاعلان لاحقا عن التركيبة الكاملة للاطار الفني لفريق الاكابر الذي سيعود الى التمارين يوم الاثنين المقبل على الساعة الخامسة مساء بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.
...


يذكر ان مستقبل المرسى فقد في اعقاب الموسم الماضي مكانه ببطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد خسارته في لقاء الملحق من اجل ضمان البقاء امام مستقبل سليمان بهدف دون رد على ملعب الشاذلي زويتن.


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