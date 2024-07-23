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الالعاب الاولمبية 2024 - تجديف- " الاستعدادات تمت على افضل وجه وسنبذل كل جهد من اجل تشريف تونس( محمد الطيب)

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 21:15 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال محمد الطيب ( تجديف) المقيم بالقرية الاولمبية بباريس والذي ينتظر انطلاق منافسات التجديف ضمن دورة الالعالب الاولمبية التي تفتتح يوم 26 جويلية الجاري بباريس انه وزميلتيه في منتخب التجديف خديجة الكريمي وسليمة الذوادي جاهزون وعازمون على تشريف تونس في هذه التظاهرة الاولمبية الكبرى وكذلك الحال بالنسبة لبقية الرياضيين التونسيين الذين مازلوا يتوافدون على القرية الاولمبية تباعا للمشاركة في الاولمبياد .

وقال الطيب في تصريح نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية ( كنوت ) "ان الاستعدادات لاولمبياد باريس 2024 تمت على افضل وجه . وسنبذل كل جهد من اجل تشريف تونس وتحقيق افضل النتائج . اعتقد ان الجميع جاهز وان كل رياضي يتمنى المشاركة في الاولمبياد ويسعى للتالق " .
واضاف " اعتقد ان كل شيء على ما يرام واشعر بتحفيرخاص للتميزفي هذه المرة اكثر من المشاركة السابقة وساعطي كل ما لدي".
...

ويذكر ان محمد الطيب بطل افريقيا في التجديف سيدخل المنافسات ضمن الدورة الاولمبية يوم 27 جويلية الجاري
وتشارك تونس في الدورة الاولمبية 2024 ب27 رياضيا ورياضية.


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