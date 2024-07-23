الفيفا يقرر تعيين لجنة تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي مهامها في تاريخ اقصاه 31 جانفي 2025

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قرر مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم بناء على المادة 8/الفقرة 2 من نظام الفيفا الاساسي.



وقالت الفيفا في بلاغها اليوم الثلاثاء ان هذا القرار جاء "اثر مشاورات مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بغية توفير سبيل لاخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من ازمتها الحالية ومراجعة نظامها ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع اطارها التنظيمي الجديد".





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واضافت ان "المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها وبتاريخ اقصاه 31 جانفي 2025".



وتابعت "ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الاعضاء الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين الفيفا والاتحاد القاري المعني (كاف).



كما ذكر البيان انه "تماشيا مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى الفيفا، سيخضع كافة الاعضاء لفحص اهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".



يذكر ان انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد الغيت في مناسبتين يومي 9 مارس و11 ماي الماضيين بعد قرار اسقاط جميع القائمات المترشحة.

وتجدر الاشارة الى ان الفيفا قررت ايضا تعيين لجنة تسوية لاتحاد المالديف لكرة القدم بغية معالجة مشاكل الحوكمة الجسيمة والازمة المالية التي يواجهها على ان تنتهي مهامها بتاريخ اقصاه 31 جويلية 2025.