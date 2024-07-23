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بورصة: تعليق تداول أسهم إلكتروستار تبعا لحكم إبتدائي بتفليس الشركة

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 15:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت بورصة تونس للأوراق المالية، الثلاثاء، عن تعليق تداول أسهم "إلكتروستار" ابتداء من حصّة، الثلاثاء 23 جويلية 2024. وأوضحت أنّ هذا التعليق يأتي تبعا لطلب من هيئة السوق المالية.

وبحسب بلاغ صدر، عن هيئة السوق، فإنّ هذا التعليق جاء على إثر إصدار المحكمة الإبتدائية ببن عروس حكما يقضي بتفليس شركة الكتروستار بتاريخ 15 جويلية 2024.

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وورد بالحكم، "قضت المحكمة ابتدائيا بعدم إمكانية تمتيع شركة الكتروستار في شخص ممثلھا القانوني والكائن مقرھا الإجتماعي بشارع البيئة ببئر القصعة بن عروس بإجراءات التسوية القضائية و القضاء تبعا لذلك بتفليسھا واعتبارھا متوقفة عن دفع ديونھا منذ يوم 6 جويلية 2023 و تعيين الخبير، رضا المجبري، أمينا للفلسة ليتولى إتمام الإجراءات القانونية و الأعمال المادية والإشھارات المستوجبة ووضع الأختام تحت إشراف القاضي المنتدب للفلسة، مريم الكنزاري".

وتعد إلكتروستار شركة مختصة في صنع وتسويق وتركيب وتوريد وتصدير المعدّات الكهربائية والمنزلية والإلكترونية وذات الإستعمال الصناعي والتجاري والمنزلي وغيرها.


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