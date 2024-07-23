أولمبياد باريس 2024: مواجهات صعبة للمنتخبات العربية في مستهل مشوارها بمسابقة كرة القدم

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تنطلق غدا الأربعاء منافسات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بمشاركة 16 منتخبا من بينها 3 منتخبات عربية هي العراق ومصر والمغرب.



وتشارك المنتخبات ال16 في الأولمبياد بالمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) بجانب الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق هذا السن لتدعيم صفوفها.

وجاء المنتخبان المغربي والعراقي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي أوكرانيا والأرجنتين، الفائز مرتين بالميدالية الذهبية، فيما حل المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.



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ويواجه المنتخب الفرنسي المضيف منتخب الولايات المتحدة غدا على ملعب مرسيليا لحساب المجموعة الأولى التي تشهد مواجهة بين منتخبي غينيا ونيوزيلندا على ملعب نيس.

ويملك المنتخب الفرنسي الذي يدربه نجمه السابق تييري هنري طموحات كبيرة حيث يعول على تألق منتظر للاعبيه على رأسهم ريان شرقي نجم ليون وميكائيل أوليسيه المنضم حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت.



وضمن المجموعة الثانية، يدون المنتخب العراقي غدا ظهوره السادس في الأولمبياد بمواجهة نظيره الأوكراني على ملعب ليون ممنيا النفس بتحسين المركز الرابع الذي تحقق في أولمبياد أثينا 2004.

وعاد المنتخب العراقي الذي يقوده المدرب راضي شنيشل إلى دورة الألعاب الأولمبية عقب غيابه عن النسخة الماضية وكان قد حجز بطاقة العبور إلى باريس 2024 عقب حصوله على المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر التي اختتمت في شهر ماي الماضي.



وضمن المجموعة ذاتها، سيكون المنتخب المغربي أمام اختبار صعب بمواجهة نظيره الأرجنتيني الساعي للميدالية الذهبية الثالثة في كرة القدم بالألعاب الأولمبية غدا. ويتطلع المنتخب المغربي إلى فك عقدة الخروج من دور المجموعات عندما يدون ظهوره الثامن في الأولمبياد.

ونجح المنتخب المغربي في تجاوز دور المجموعات خلال أولمبياد ميونخ 1972 عندما حل في وصافة المجموعة الأولى لكنه خاض دور مجموعات أيضا في الدور الثاني وحل بالمركز الأخير في المجموعة بعد خسارة 3 مباريات.

وتتزايد الآمال في ظل تألق الكرة المغربية في الآونة الأخيرة بعد احتلال المنتخب الأول المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 بجانب تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كاس أمم إفريقيا تحت 23 عاما العام الماضي.

ويعول المنتخب المغربي على نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي وسفيان رحيمي الفائز ببطولة أبطال آسيا 2024 رفقة العين الإماراتي.

بدوره، يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه خافيير ماسكيرانو لكتابة المجد والحصول على ذهبية تاريخية ثالثة لبلاده في الألعاب الأولمبية معولا على مهاجم مانشستر سيتي بطل انقلترا جوليان ألفاريز ونيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا.

وضمن المجموعة الثالثة، يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الدومينيكان غدا علىى ملعب نانت.



ويأمل المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي قيادة المنتخب المصري نحو تحقيق أول ميدالية أولمبية لكرة القدم المصرية التي تظهر للمرة الثالثة عشرة في الألعاب حيث كان أفضل ظهور للكرة المصرية في الأولمبياد حينما حل رابعا في نسختي 1928 و1964.

وتأهل منتخب مصر بعدما حقق المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب العام الماضي بعد الخسارة من أصحاب الأرض (1-2) في النهائي.

وكان المدرب ميكالي يأمل في مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنقليزي لكنه اصطدم برفض اللاعب وناديه فضلا عن رفض الأهلي التخلي عن بعض نجومه ما اضطر إلى استدعاء أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد النني لاعب أرسنال الإنقليزي السابق.

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب المنتخب الإسباني، وصيف النسخة الماضية، مع نظيره الأوزبكي غدا على ملعب بارك دي برانس في باريس.

و حسم منتخب أوزبكستان تأهله التاريخي لأول مرة بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في قطر.

ويثق المنتخب الإسباني بقدرة لاعبيه على الظهور بقوة لاسيما بعد فوز المنتخب الأول ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، ويعول على عدد من نجومه يأتي في مقدمتهم إريك غارسيا وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز.

وضمن المجموعة الرابعة، يدون المنتخب الياباني بطل آسيا ظهوره الثاني عشر في الأولمبياد والثامن تواليا عندما يواجه منتخب باراغواي على ملعب بوردو غدا.

ونجح اليابان في تسجيل حضوره مرتين ضمن الدور نصف النهائي في آخر ثلاث نسخ من منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية.

وعلى الرغم من أن المنتخب الياباني سيلعب منقوصا من اللاعب تاكيفوسا كوبو ودون مشاركة أي لاعب فوق السن المسموح به، إلا أن المدرب غو أويوا واثق من أن منتخب بلاده سيكون قادرا على تحقيق الميدالية التي طال انتظارها.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، بينما ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للرجال في نانت.



