الرياضيون العرب و الاولمبياد .. 129 ميدالية في الرصيد منها 15 لتونس وتقاؤل بحصاد جديد في العاب باريس

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يسعى الرياضيون العرب المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/، الى اثراء رصيد المشاركات العربية في الاولمبياد وسط تفاؤل بقدرة ممثلي الرياضة العربية في اعتلاء منصات التتويج عندما تفتتح الدورة الاولمبية التي تستضيفها باريس للمرة الثانية في تاريخها بعد قرن من الزمن.

ويحمل 429 رياضيا عربيا منهم 27 تونسيا وتونسية الامال في اثراء الرصيد العربي من الميداليات الاولمبية .



ومنذ انطلاق المشاركة العربية في الاولمبياد جمع الرياضيون العرب 129 ميدالية من المعادن الثلاثة( ذهب وفضة وبرنز) منها 15 لتونس على مدار 100 عاما من مشاركتهم في الأولمبياد ومنذ دورة ستوكهولم 1912، في اول مشاركة عربية في الأولمبياد.



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وتوزعت ميداليات الرياضايين العرب ة ما بين (32) ميدالية ذهبية و(33) فضية و(64) ميدالية برونزية .

ولئن انطلقت أول نسخة من دورة الألعاب الأولمبية تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا عام 1896، فان أول مشاركة عربية ظهرت في أولمبياد 1912 في دورة ستوكهولم من خلال المبارز المصري أحمد حسنين في مسابقة سلاح الشيش



وعلى مستوى سجل التتويجات الاولمبية تتصدر مصر قائمة الدول العربية برصيد 38 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضية و19 برونزية) متقدمة عن المغرب في المركز الثاني برصيد (24) ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية)، واحتلت الجزائر الترتيب الثالث برصيد (17) ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات).

وتحتل تونس المركز الرابع على مستوى رصيد الميداليات عربيا برصيد (15) ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).

وجاءت قطر في المركز الخامس عربيا برصيد 8 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين وأربع ميداليات برونزية)، فيما احتلت البحرين المركز السادس برصيد أربع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، في حين جاءت سوريا في الترتيب السابع بأربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتين).



واحتلت الأردن المركز الثامن بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وجاءت الإمارات في المركز التاسع بميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى برونزية.



وجاءت السعودية ولبنان في المركزين العاشر والحادي عشر بأربع ميداليات لكل منهما (فضيتين وبرونزيتين)، ثم السودان في الترتيب الثاني عشر بميدالية فضية، فيما جاءت الكويت في الترتيب الثالث عشر بثلاث ميداليات برونزية، ثم العراق وجيبوتي في المركزين الرابع عشر والخامس بميدالية برونزية لكل منهما بينما مازال رياضيو سبعة بلدان عربية يبحثون عن اول ميدالية في تاريخ الأولمبياد، وهي سلطنة عمان، وموريتانيا، وفلسطين، وجزر القمر، واليمن، وليبيا، والصومال.



وكانت أول ميدالية عربية في تاريخ الدورات الأولمبية من نصيب مصر بواسطة الرباع سيد نصير في نسخة 1928 في أمستردام بهولندا . وقد توج بذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل، كما فاز مواطنه إبراهيم مصطفى بذهبية المصارعة الرومانية لوزن خفيف الثقيل في الدورة نفسها، التي شهدت أيضا فوز مصر بميداليتين في مسابقات الغطس عن طريق فريد سميكة الذي نال فضية الغطس من المنصة الثابتة، وبرونزية الغطس من المنصة المتحركة.



ولم تشارك أي دولة عربية في دورة 1932، ثم عادت مصر للمشاركة في دورة برلين 1936، وحصدت ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في رفع الأثقال.



وتوقفت الألعاب الأولمبية في دورتي 1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، وعادت من جديد في دورة لندن عام 1948، التي شهدت مشاركة كل من العراق وسوريا ولبنان لأول مرة، بالإضافة إلى مصر التي حصدت خمس ميداليات في هذه النسخة.



وشهدت دورة هلسنكي 1952 دخول لبنان القائمة العربية في الميداليات للمرة الأولى، وحصلت على ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتين).



وشهدت دورة روما 1960 مشاركة المغرب والسودان وتونس لأول مرة، بالإضافة إلى لبنان والعراق والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، وحصد العرب أربع ميداليات (فضيتين لمصر والمغرب وبرونزيتين لمصر والعراق).



وشاركت الجزائر للمرة الأولى في دورة طوكيو 1964، وحصد العرب خلال هذه الدورة ميداليتين (فضية وبرونزية) بفضل الرياضيين التونسيين( العداء محمد القمودي والملاكم الحبيب قلحية)..



وشاركت 10 دول عربية من ضمنها الكويت وليبيا لأول مرة في دورة مكسيكو 1968، وحصل العرب على ميداليتين (ذهبية وبرونزية) عن طريق تونس أيضا، فيما ارتفع عدد العرب في دورة ميونيخ 1972 إلى (11) دولة عربية، ضمنها الصومال والسعودية لأول مرة، وحصد العرب خلال هذه الدورة ميداليتين (فضيتين) عن طريق تونس ولبنان.



وفي دورة مونتريال 1976 لم تشارك سوى ثلاث دول عربية /الكويت ولبنان والسعودية/ بعدما قاطعت بقية البلاد العربية الدورة، ولم تشهد هذه النسخة أي حصيلة من الميداليات للعرب.



واكتفى العرب بميدالية برونزية واحدة في دورة موسكو 1980 رغم مشاركة سبع دول من بينها الأردن للمرة الأولى، فيما كان العدد الأكبر للمشاركة العربية في ذلك الوقت خلال دورة لوس أنجلوس 1984، التي شهدت مشاركة 19 دولة عربية من ضمنها (7) دول لأول مرة هي: /قطر والبحرين وجيبوتي وموريتانيا واليمن الشمالي وعمان والإمارات/. وحصد العرب ست ميداليات في هذه النسخة (ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين)، عن طريق المغرب ومصر والجزائر وسوريا.



وشهدت نسخة 1984 أول تتويج نسائي عربي بميدالية أولمبية عن طريق العداءة المغربية نوال المتوكل، التي فازت بميدالية ذهبية في ألعاب القوى في سباق 400م حواجز.



وزادت المشاركة العربية في نسخة سيول 1988 بتواجد (21) بعثة عربية، ضمنها وفدان لليمن،( الأول لليمن الشمالي والثاني لليمن الجنوبي) الذي شارك لأول مرة، وحصد العرب أربع ميداليات (ذهبية وثلاث برونزيات) عن طريق المغرب وجيبوتي.



وتراجعت المشاركة العربية قليلا في نسخة برشلونة 1992، وشاركت 19 دولة عربية أحرزت ست ميداليات (ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات) عن طريق المغرب والجزائر وقطر، التي سجلت حضورها في قائمة الميداليات العربية خلال هذه النسخة عن طريق محمد سليمان الذي فاز بالميدالية البرونزية لسباق 1500م.



وشهدت نسخة أتلانتا 1996 مشاركة (22) دولة عربية بما فيها فلسطين وجزر القمر لأول مرة، وأحرز العرب سبع ميداليات (ثلاث ذهبيات وأربع برونزيات) عن طريق الجزائر وتونس والمغرب وسوريا.



وارتفع رصيد ميداليات العرب في دورة سيدني عام 2000 إلى (14) ميدالية (ذهبية وثلاث فضيات وعشر برونزيات)، عن طريق الجزائر والسعودية والمغرب والكويت وقطر.



وحصلت الدول العربية على 10 ميداليات في نسخة 2004 بأثينا، والتي شارك فيها 21 بعثة عربية بعد تغيب جيبوتي، وحقق العرب (أربع ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع برونزيات)، عن طريق المغرب ومصر والإمارات وسوريا، فيما انخفضت حصيلة الميداليات في النسخة التالية ببكين 2008 إلى سبع ميداليات (ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات) عن طريق تونس والمغرب والسودان والجزائر ومصر.

وحقق العرب 12 ميدالية في أولمبياد لندن 2012 (ثلاث ذهبيات وفضيتين وسبع برونزيات) عن طريق تونس والجزائر ومصر وقطر والكويت، والسعودية والمغرب والبحرين.



وحصدت الدول العربية (14) ميدالية في دورة ريو 2016 (ذهبيتين وأربع فضيات و8 ميداليات برونزية) عن طريق البحرين والأردن والجزائر وقطر والإمارات ومصر وتونس والمغرب.



وشهدت أولمبياد طوكيو 2020 أكبر حصيلة من الميداليات العربية على مدار تاريخها، وحققت 18 ميدالية متنوعة، منها خمس ميداليات ذهبية وأربع فضيات وتسع ميداليات برونزية، عن طريق قطر وتونس ومصر والمغرب والأردن والسعودية والبحرين وسوريا والكويت.

وتصدرت قطر قائمة المتوجين العرب في آخر نسخة لدورة الألعاب الأولمبية /طوكيو 2020/ بميداليتين ذهبيتين وثالثة برونزية.

