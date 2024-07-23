تظاهرة بالمركب الثقافي و الرياضي بالمنزه السادس لفائدة الناجحين في الباكالوريا لتقديم تفاصيل عملية التوجيه الجامعية

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نظم الائتلاف التربوي التونسي بالتعاون مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه الجامعي والمهني، مساء يوم الإثنين بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس تظاهرة حول التوجيه الجامعي لفائدة التلاميذ الناجحين في امتحان الباكالوريا 2024.



وتم خلال هذه التظاهرة التي التواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء تنظيم محادثات فردية بين التلاميذ ومستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي وأساتذة جامعيين و مهنيين ناهز عددهم العشرين لتوفير وقت مناسب لكل ناجح جديد يمكنه من الالمام بكل تفاصيل دليل التوجيهي الجامعية الرقمي وبعملية التوجيه وأهم التواريخ التي يتوجب علي التلاميذ الإلتزام بها.

وأكد عدد من التلاميذ الناجحين الجدد في الباكالوريا، أن المحادثات مع مستشاري التوجيه الجامعية مكنتهم من تكوين فكرة أولية حول سبل توفير أكثر ما يمكن من الحظوظ للحصول على الشعب التي يرغبون في دراستها وتفادي تأجيلهم إلى الدورة الثانية.



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جدير بالذكر أن الجمعية التونسية للاعلام والتوجيه الجامعي والمهني وضعت بالشراكة مع الائتلاف التربوي التونسي على ذمة التلاميذ الذين يتعذر عليهم مواكبة هذا الحدث ارقام عدد هام من المتطوعين من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي للاجابة على استفسارات التلاميذ ومساعدتهم على فهم طريقة تعمير بطاقات التوجيه.





