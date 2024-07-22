الساحة الفنية والثقافية تفقد الموسيقي والرسام والموزّع ونّاس خليجان

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نعت وزارة الشؤون الثقافية،الموسيقي والرسام والموزّع ونّاس خليجان الذي وافته المنية عن سن تناهز الـ65 سنة.

واستعرضت الوزارة مناقب الفقيد، مذكرة بأهم المحطات والتجارب في مساره الفني بدءا بدراسته في المعهد العالي للموسيقى الذي تخرج منه في سنة 1984 ثم مساهمته طيلة عقود من الزّمن في إثراء الساحة الفنية والموسيقية من خلال تأليف العديد من المعزوفات للاركستر السيمفوني التونسي ولفرقة البحر الأبيض المتوسط ومجموعة الغجر وفرقة الموسيقى العربية وفرقة مدينة تونس الموسيقى العربية.

كما ألّف الفقيد العديد من المقطوعات لمسرحيات تونسية وأعمال تلفزية وإذاعية، بالإضافة إلى مشاركته في مجموعة من التجارب التشكيلية.

ومن آخر المشاريع الفنية التي قدّمها الراحل للجمهور عرض "ديو"، وهو حوار بين الآلات الموسيقية تضمّن 10 أعمال تمت كتابتها بلغة متعددة الألحان.



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