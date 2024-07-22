البطولة الافريقية للشبان لتنس الطاولة - تونس تنهي مشاركتها ب10 ميداليات من بينها 5 ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

انهت عناصر المنتخب التونسي لتنس الطاولة مشاركتها في البطولة الافريقية للشبان التي اختتمت امس الاحد بالعاصمة البوتسوانية غابرون بالحصول على 10 ميداليات (5 ذهبية و4 فضية و1 برونزية).



وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة وسيم الصيد في الفردي تحت 19 سنة ووسيم الصيد ومحمد المخلوفي في الزوجي تحت 19 سنة ووسيم الصيد ومحمد المخلوفي ويوسف العيدلي في الفرق تحت 19 سنة وامير الصيد ويوسف العيدلي في الزوجي تحت 15 سنة ويوسف العيدلي والاء السعيدي في الزوجي مختلط تحت 15 سنة.





...



اما الميداليات الفضية فقد عادت لكل من يوسف العيدلي في الفردي تحت 15 سنة والاء السعيدي ومريم البراهيمي في الزوجي تحت 15 سنة والاء السعيدي ومريم البراهيمي وسلمى الشرقي في الفرق تحت 15 سنة ويوسف العيدلي وامير الصيد ومؤمن الصغير في الفرق تحت 15 سنة.

وكانت البرونزية الوحيدة من نصيب محمد المخلوفي في الفردي تحت 19 سنة.



