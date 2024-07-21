Babnet

أرسنال الانقليزي يعلن ضم تومي سيتفورد حارس أياكس الهولندي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669d4355560356.15679021_hmqlejgoknfip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Juillet 2024 - 18:29 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلن نادي أرسنال الانقليزي تعاقده مع تومي سيتفورد حارس مرمى /أياكس أمستردام/ الهولندي لمدة 4 سنوات حتى 2028.
وأكد أرسنال في بيان له اليوم ضم الانقليزي سيتفورد، صاحب الـ18 عاما، في صفقة دائمة، بلغت قيمتها مليون يورو.
جدير بالذكر أن تومي سيتفورد، مثل المنتخب الانقليزي تحت سن 16 عاما وحتى سن 20 عاما.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291283


babnet
رئاسيات 2024

J- 76

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*