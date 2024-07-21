أرسنال الانقليزي يعلن ضم تومي سيتفورد حارس أياكس الهولندي

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أعلن نادي أرسنال الانقليزي تعاقده مع تومي سيتفورد حارس مرمى /أياكس أمستردام/ الهولندي لمدة 4 سنوات حتى 2028.

وأكد أرسنال في بيان له اليوم ضم الانقليزي سيتفورد، صاحب الـ18 عاما، في صفقة دائمة، بلغت قيمتها مليون يورو.

جدير بالذكر أن تومي سيتفورد، مثل المنتخب الانقليزي تحت سن 16 عاما وحتى سن 20 عاما.