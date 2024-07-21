ليلة موسيقية مع كارول سماحة: أنغام الجمال في مهرجان الحمامات الدولي

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في ليلة من ليالي الفن والجمال، أضاءت النجمة اللبنانية كارول سماحة سماء مهرجان الحمامات الدولي في دورته الثامنة والخمسين (5 جويلية - 3 أوت 2024) بعد غياب ناهز 16 عاما.



بأداء فني استثنائي أبهر الحضور وأدهشهم بحرفيتها الفذة، افتتحت كارول الحفل الذي أقيم الليلة الماضية أمام شبابيك مغلقة، فبدأت الأنغام الجميلة تتسلل إلى الأذهان منذ لحظة إطلالتها على المسرح، حيث استقطبت انتباه الجميع بصوتها القوي والعاطفي الذي ينقل المشاعر بكل صدق وعمق. وقدّمت سماحة باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور على مدار سنوات عديدة من مسيرتها الفنية المتألقة.



بأداء فني استثنائي أبهر الحضور وأدهشهم بحرفيتها الفذة، افتتحت كارول الحفل الذي أقيم الليلة الماضية أمام شبابيك مغلقة، فبدأت الأنغام الجميلة تتسلل إلى الأذهان منذ لحظة إطلالتها على المسرح، حيث استقطبت انتباه الجميع بصوتها القوي والعاطفي الذي ينقل المشاعر بكل صدق وعمق. وقدّمت سماحة باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور على مدار سنوات عديدة من مسيرتها الفنية المتألقة.

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بأغنية "انسى همومك" استهلت عرضها، فيما استقبلها الجمهور بالهتاف والتصفيق منذ أن صدحت حنجرتها بالغناء بمرافقة فرقة موسيقية لبنانية، وتماهى مع حضورها الركحي.



طيلة السهرة تحركت الفنانة بكل خفة وسلاسة من خلال أدائها وحركاتها وتعبيراتها..كيف لا وهي التي انطلقت في عالم الفن عبر المسرح وهو ما يترجم قدرتها الفائقة على التحكم في الفضاء من حولها.



"مساء الخير تونس الخضراء.. تونس الحلوة.. تونس الموسيقى.. تونس الذوق.. تونس الفرح" بهذه الكلمات خاطبت جمهورها.. وأعربت له عن شوقها وحبها له باعتباره "جمهور مختلف يحب الموسيقى والفن ويفرح ويغني معها".



ولم تخف كارول سماحة حبها لمسرح الحمامات، الذي كانت قد حلت به منذ 16 سنة ، لتعود إليه بحب بعد دعوتها للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي، وفق تعبيرها.



وقبل أن تسترسل في الغناء من جديد، وعدت كارول جمهورها بسهرة جميلة تؤدي فيها مجموعة كبيرة من الأغاني التي يحبها ويعرفها تراوح بين قديمها وجديدها، ووفت بوعدها في عرض تماهت فيه مع الجمهور.



ومع كل أغنية جديدة كانت تبدي انبهارها بالجمهور الذي يحفظ كلمات أغانيها، جمهور اعترفت له بأن لا أحد يغني مثله وأنه سمّيع ويجيد مجاراة الموسيقى، وهو ما تجلى طيلة السهرة.



"خليك بحالك"، "يا شباب يا بنات"، "بوسة"، "نسخة مني"، "أضواء الشهرة"، "اطلع في"، "يا رب"، "وحشاني"، غنت كارول سماحة من مدونتها القديمة والجديدة وشاركها الجمهور الغناء بكل شغف وانسجام.



ومن ألبومها الجديد الذي سيصدر في شهر سبتمبر المقبل، غنت كارول "اضحك يا قلبي" من كلماتها وألحان محمد يحي لأول مرة على المسرح، ويضم الالبوم الجديد أيضا أغنيات أخرى من كلماتها وألحانها.



صوت قوي وطاقة حضورية وإحساس مرهف وتناغم مع الجمهور، أبرز سمات عرض الفنانة اللبنانية التي شكلت مسيرة مختلفة نمقتها بسحر الفن الرابع الذي تجلى في إحساسها وأدائها طيلة العرض.



"إن شاء الله نلتقي دوما بكل أراضي تونس" بهذه الكلمات ودّعت الفنانة كارول سماحة جمهورها الذي احتفى بها واحتفت به على طريقتها، في سهرة تحلى فيه مسرح الحمامات بنفحات الرومانسية والفرح.



وفي الندوة الصحفية التي عقبت العرض أكدت كارول، مرة أخرى، حبها لمسرح الحمامات قائلة " لما تمت دعوتي لمهرجان الحمامات الدولي أصرّيتُ على الحضور لأن مسرحه حميمي وعائلي."



وفي سياق متصل، صرحت بأنها تفاجأت بحفظ الجمهور لكل أغانيها القديمة والجديدة، وهو ما أضفى عليها حماسا شديدا على الركح، على حد تعبيرها.

