المديرة العامة للمرحلة الابتدائية تؤكد الحرص على تعميم السنة التحضيرية بالمرحلة الابتدائية والاعداد لاحداث 172 فوجا تحضيريا للسنة الدراسية المقبلة

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أفادت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري، بأنّه من بين المستجدات خلال السنة الدراسية المقبلة (2024-2025) في المرحلة الابتدائية، إحداث ما يقارب 172 فوجا لمرحلة التعليم التحضيري في المدارس الابتدائية العمومية (تتضمن جملة الافواج قرابة 5 آلاف طفل وطفلة).



وأوضحت العياري في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش إشرافها أمس السبت بالمنستير، على تتويج المتفوقين في المسابقة الوطنية للإملاء باللغة العربية لأطفال التونسين المقيمين في الدول غير الناطقة باللغة العربية، أنّ وزارة التربية حريصة على تعميم السنة التحضيرية لأهميتها في اندماج التلميذ أو التلميذة في الحياة الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارتي الشؤون الدينية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لضمان تلقي كل طفل تعليما قبل مدرسي في كامل مناطق الجمهورية.

وستواصل وزارة التربية من جهة أخرى، تعزيز المدارس الإبتدائية بتجهيزات الإعلامية، ضمن التحوّل الرقمي للمؤسسة التربوية العمومية، حيث رفعت الوزارة الاعتمادات المخصصة لإقتناء المعدات إلى قرابة 12 مليون دينار (بعد ان كانت 6 مليون دينار).



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كما خصصت الوزارة اعتمادا في حدود 10 مليون دينار لحفر آبار من أجل تزويد المدارس بالماء الصالح للشرب، خاصة وانه لا تتوفر ب461 مدرسة مياه الشرب، ويقع تزويدها بالمياه الصالحة للشرب عبر صهاريج.

وسيقع ضمن برنامج تعصير المؤسسات التربوية الممول من البنك الأوروبي بناء 80 مدرسة ابتدائية واقتناء 73 حافلة، وقد صادق مجلس نواب الشعب على هذا البرنامج، حسب ذات المصدر.