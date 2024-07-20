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النادي الصفاقسي - حازم حاج حسن يمدد عقده لموسمين اضافيين

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 18:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي، اليوم السبت، تمديد عقد مهاجمه حازم حاج حسن لموسمين اضافيين (الى غاية 2026).
وكان نادي عاصمة الجنوب ضم خلال الميركاتو الصيفي المهاجم محمد الضاوي "كريستو" بناء على عقد إعارة لموسم واحد قادما من الأهلي المصري الى جانب تعاقده مع لاعبي الوسط فراس السكوحي والبرتغالي بيدرو سا الى 2026 والظهير الايمن التونسي الفرنسي جاني دانجيلو الى 2029 .
وضمن النادي الصفاقسي تأهله للمنافسة في كأس الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل عندما احتل المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الموسم الماضي.
وسيخوض الفريق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس. 


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