وزيرة التربية تقرر في زيارة غير معلنة لمؤسسات تربوية بمنوبة تحويل الملعب المجاور لإعدادية دوار هيشر الى مركب تربوي ترفيهي

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أدت وزيرة التربية، سلوى العباسي، صباح اليوم الجمعة، زيارات ميدانية غير معلنة إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية منوبة. وشملت هذه الزيارات معهد الرفاهة وإعدادية البساتين بالمنيهلة وإعدادية أبي القاسم الشابي بدوار هيشر وإعدادية دوار هيشر.



واطلعت الوزيرة خلال تفقد الملعب المجاور لإعدادية دوار هيشر، على "الوضع الكارثي للملعب، حيث تبين أن حيطان الملعب مخترقة من بعض المنحرفين، ويستغل في أنشطة ممنوعة لكونه غير محمي وغير موظف تربوياً ورياضيا"، وفق بلاغ لوزارة التربية.



واطلعت الوزيرة خلال تفقد الملعب المجاور لإعدادية دوار هيشر، على "الوضع الكارثي للملعب، حيث تبين أن حيطان الملعب مخترقة من بعض المنحرفين، ويستغل في أنشطة ممنوعة لكونه غير محمي وغير موظف تربوياً ورياضيا"، وفق بلاغ لوزارة التربية.

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وتم بالمناسبة اتخاذ قرار تحويل الملعب إلى مركب تربوي ترفيهي مجهز من أعلى طراز بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، ليصبح متنفساً لتلاميذ دوار هيشر. وسيحمل المركب اسم شهيد الأمن الرئاسي نجيب السعدوني.



واطلعت الوزيرة أيضا على مشروع ترميم إعدادية البساتين، حيث عاينت انطلاق القسط الثاني من المشروع الذي تبلغ كلفته قرابة 980 ألف دينار، بالاضافة إلى الأشغال المفتوحة بإعدادية دوار هيشر، التي ستتغير صبغتها التربوية إلى معهد ثانوي سيحمل اسم شهيد الحرس الوطني محمد العربي القيزاني.