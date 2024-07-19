الالعاب الاولمبية 2024 - اعضاء من الوفد الرياضي التونسي يستقرون بالقرية الاولمبية

بدا اعضاء من الوفد الرياضي التونسي المشارك في الالعاب الاولمبية 2024 بالاستقرار امس بمقر إقامتهم بالقرية الاولمبية بباريس . وسيتواصل توافد اعضاء الوفد التونسي على القرية الاولمبية بباريس حسب برنامج المنافسات في الدورة الاولمبية.



وافادت اللجنة الوطنية الاولمبية ان الشقق المخصصة للوفد التونسي توجد في عمارة قبالة مطعم الرياضيين وقرب محطة الحافلات لنقل كافة المشاركين لمختلف مواقع الألعاب ما يسهل التنقل ويقلل من اتعاب الرياضيين.

وستستوعب القرية الاولمبية اكثر من 14 الف رياضيا خلال الألعاب الأولمبية و8000 رياضيا خلال الألعاب البارالمبية.



وفتحت القرية الأولمبية الواقعة شمال باريس، والتي تمتد بين سان دوني وسانت أوين وإيل سان دوني أبوابها رسميًا أمام الرياضيين يوم امس الخميس قبل ثمانية أيام من بدء الألعاب الأولمبية. وقد بدا وصول الوفود الأولى ومنها اعضاء من الوفد التونسي .ويعد افتتاح القرية الاولمبية دائمًا لحظة رمزية قوية خلال الألعاب.وينتظر ان يتوافد على القرية تباعا أكثر من 14 الف شخص منهم رياضيون وفنيون وطواقم طبية وصحية ومرافقون وموظفون .وكان وفد يقوده رضا المناعي سافر يوم امس الى باريس في اول سفرة من سلسلة سفرات لاعضاء الوفد الرياضي التونسي للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية التي ستفتتح يوم 26 جويلية الجاري بباريس علما ان سفر بقية اعضاء الوفد التونسي الى باريس سيكون حسب برنامج المنافسات في الدورة الاولمبية.وتشارك تونس ب27 رياضيا ورياضية في الدورة.