لاعب وسط النجم الساحلي جاك مبي ينتقل الى شباب بلوزداد الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669a1cc3c42765.85322184_pmjeohikfnqlg.jpg width=100 align=left border=0>

انتقل الكاميروني جاك مبي لاعب النجم الساحلي الى نادي شباب بلوزداد بموجب عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق الجزائري.

ولم يعلن شباب بلوزداد عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل اعلام قدرتها بحوالي 400 الف دولار.

وانضم جاك مبي (25 عاما) الذي يشغل مركز لاعب ارتكاز الى النجم الساحلي في جويلية 2017 قادما من نادي كانون ياوندي الكاميروني، وكان من بين المساهمين في تتويج فريق جوهرة الساحل بلقب البطولة الوطنية خلال موسم 2022-2023.





...



