إحداث مؤسستين تعليميتين جديدتين بجامعتي قفصة وتونس بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)

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قامت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي باحداث مؤسستين تعليميتين جديدتين بجامعتي قفصة وتونس بعنوان السنة الجامعية 2024-2025، تتمثلان في كل من المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة قفصة والمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس، وفق ما كشف عنه، اليوم الخميس، وزير التعليم العالي و البحث العلمي المنصف بوكثير.



وأفاد الوزير خلال، ندوة صحفية عقدت بمقر مدينة العلوم بتونس بمناسبة إنطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، أن المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة قفصة ستوفر أربع إجازات في التبنيج والإنعاش، وفي الرعاية الصحية والإستعجالية والإنعاش، وفي التصوير الطبي والمداواة بالأشعة، فيما يوفرالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس مرحلة تحضيرية مندمجة.





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ولفت إلى أن الهدف من إحداث المؤسستين يتمثل في توفير إختصاصات مطلوبة في سوق الشغل من أجل الترفيع من تشغيلية حاملي الشهائد العلمية الوطنية.



ومن جهة أخرى، أبرز بوكثير أن الوزارة تشتغل على توفير الظروف الملائمة للطلبة خلال فترة الدراسة من خلال توفر السكن والإعاشة والمنح والقروض إضافة إلى تنشيط الحياة الثقافية والرياضية للطالب دون إهمال توفير الإحاطة النفسية له.



وبالفعل فإن الوزارة بصدد العمل على مزيد الترفيع في عدد الأسرة لفائدة الطلبة ليصل عددها الجملي إلى اكثر من 12 ألف سرير كما ستعمل خلال السنة الدراسية المقبلة على الإستغناء عن السرير الثالث بغرف الإقامة والإكتفاء بسريرين من أجل توفير مزيد من الأريحية والرفاهية للطالب، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الإستجابة إلى أكثر من 82 بالمائة من مطالب السكن الواردة عليها.



ولفت إلى أنه سيتم العمل على إدراج 5 مطاعم جامعية جديدة خلال السنة الجامعية الجديدة بولايات سيدي بوزيد والمنستير وقابس وبن عروس (المروج) و نابل (قليبية ).



وتتوقع الوزارة إسناد منح وقروض جامعية ل 150 ألفا و107 طالبا خلال السنة الدراسية 2024-2025.



كما قامت الوزارة بإنجاز جملة من المشاريع الثقافية و العلمية والرياضية بالإشتراك مع منظمة اليونسكو والتعاون الألماني والإتحادالأوروبي، تتمثل بالخصوص في مسابقات بين الطلبة، ومخيمات تدريبية، وماراطونات، وتطوير المهارات، ونشر الثقافة العلمية والفنية.



وشدد بوكثير على ان الوزارة تولي إهتماما كبيرا للراحة النفسية للطلبة وهو ما جعلها تحدث منصة رقمية لتوفير لإحاطة النفسية

للطلبة عن بعد توفر يؤمنها ثلة من المختصين في علم النفس على العنوان الإلكتروني https://uso.uvt.tn/consult