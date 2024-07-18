تمديد الاحتفاظ بأمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومرافقيه

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قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس التمديد في الاحتفاظ بأمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي و عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والناشط الشبابي بالحركة مصعب الغربي لمدة 5 أيام



يذكر انه تم إيقاف الوريمي ومرافقيه الذي كان احدهما محل تفتيش بجهة برج العامري من ولاية منوبة يوم السبت الماضي، وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة حينها بالاحتفاظ بهما.