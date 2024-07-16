المهرجان الصيفي بأريانة يفتتح يوم 23 جويلية الجاري

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انطلاقا من يوم 23 جويلية يستقبل مسرح الهواء الطلق بأريانة جمهور الدورة 13 من المهرجان الصيفي بأريانة الذي يتواصل الى غاية 4 أوت 2024.



وتفتتح فعاليات هذا المهرجان الذي يلتئم بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ثلاث سهرات نسائية تمزج بين الأغاني الطربية والملتزمة حيث ستكون سهرة الافتتاح بإمضاء الفنانة درصاف الحمداني يليها عرض كورال صلامبو بقيادة عائدة النياطي في سهرة 25 جويلية. أما العرض النسائي الثالث فستقدمه الفنانة لبنى نعمان في سهرة 26 جويلية.

وتضم برمجة المهرجان مجموعة من العروض التي تراوح بين الفن الشبابي والشعبي إضافة إلى العروض الفرجوية، حيث يسهر جمهور أريانة مساء يوم 27 جويلية مع مجموعة العزارة و 29 جويلية مع الشاب بشير في حين خصصت ليلتا 31 جويلية وواحد أوت على التوالي للعروض الفرجوية مع The Harvard Krokodiloes من الولايات المتحدة الأمريكية ومسرحية "المهفات" للأمين ورياض النهدي وعبد القادر دخيل ومحسن بولعراس.



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وتختتم فعاليات الدورة الثامنة عشرة من هذا المهرجان مع عرض للفنان مرتضى الفتيتي.

خ س







