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كلية الصيدلة بالمنستير تتحصّل على الإشهاد المزدوج "ايزو 9001" و"إيزو 21001" من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 16:45 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تحصّلت كلية الصيدلة بالمنستير على الإشهاد المزدوج طبقا للمواصفتين "ايزو 9001" و"إيزو 21001" من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

وقال عميد كلية الصيدلة بالمنستير محسن حسين، في تصريح الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن كلية الصيدلة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة في البلاد التونسية التي تحصلت من هيكل تقييم عمومي على الإشهاد المزدوج في نظم ادارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية، معتبرا أن هذا الإشهاد اعتراف بالتميّز الأكاديمي والبحثي والإداري لكلية الصيدلة بالمنستير.

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وأضاف إن "هذا التتويج جاء ليعمق توجّهات كلية الصيدلة بالمنستير كمؤسسة عريقة ورائدة ومتميّزة في إسداء خدمات التكوين والبحث، وليحمّلها، في الوقت ذاته، مسؤولية أكبر للمثابرة من أجل المحافظة على هذا التميّز ومواصلة تقديم تكوين متين لأجيال من الصيادلة والباحثين والدكاتره".

وذكر أن هذا الإشهاد ثمرة مجهود دؤوب على مدى سنتين من العمل الجاد وتقييم داخلي وخارجي معمّق أقر بمطابقة نظم التصرف والتكوين والبحث للمعايير الدولية.

ومن المبرمج أن تتسلّم عمادة الكلية الإشهاد المزدوج من المدير العامّ للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلال حفل صباح الإربعاء 24 جويلية 2024 بمقرّ الكلية بحضور كافة منتسبي هذه المؤسسة الجامعية، حسب ذات المصدر.

يشار إلى أن كلية الصيدلة بالمنستير وهي المؤسسة الجامعية الوحيدة في اختصاصها بالجمهورية التونسية تستعد للاحتفال بخمسينيّتها سنة 2025.


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