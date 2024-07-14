تراجع قطاع العنب بولاية سيدي بوزيد نتيجة تقلص المساحات المخصصة له

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سجلت المساحات المخصصة لإنتاج العنب بولاية سيدي بوزيد خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتبلغ هذا الموسم 650 هكتارا مقابل 1300 هكتار 2018/2019 و 968 هكتار موسم 2019/2020، بينما استقر الانتاج عند حوالي 13 ألف طن.



وقد افتتح موسم جني العنب منذ بداية شهر جويلية الجاري. وتتركز المساحات، بالأساس، بمعتمدية الرقاب بنسبة 95 بالمائة يضاف اليها عدد من المساحات بمعتمديات جلمة وبن عون والمكناسي والمزونة حيث يتمثل اغلب الإنتاج في اصناف سيبار سودلاس وفيكتوريا وراد قلوب.





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وقد شهد القطاع رغم تراجعه قفزة نوعية على مستوى الجودة والتنوع بفضل التقنيات الحديثة وأساليب الري المحكمة، مما اتاح تمركز عدد هام من المستثمرين الذين تمكنوا من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة من مناخ معتدل وتربة صالحة وموارد مائية ملائمة.



ومن جهتهم، عبر عدد من الفلاحين عن وجود إشكاليات تتعلق بنقص اليد العاملة المختصة وسوء التحكم في التقنيات الزراعية (الاستعمال المكثف للأسمدة والأدوية والريّ) ونقص الإرشاد الفلاحي وارتفاع كلفة التركيز والإنتاج، بما أدى إلى ارتفاع المديونية وظهور بعض الأمراض وغلاء الأدوية والتغيرات المناخية إضافة إلى صعوبات الترويج التي ساهمت في تراجع المساحات المخصصة لإنتاج العنب.



وأشاروا الى أهمية العمل على ضمان الجودة والرفع من المردودية وتأهيل المستغلات ودعوة أصحابها الى التنظم في إطار مجامع تنموية وتركيز منصات تصدير وفق المواصفات العالمية ومزيد مراقبة الشتلات خاصة منها الموردة.

