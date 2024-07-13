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تطاوين: دعوة إلى اضراب حضوري عن العمل في حضائر شركة الجنوب للخدمات بتطاوين يومي 22 و23 جويلية الجاري

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
 دعا الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، في بلاغ أصدره اليوم السبت، منظوريه في شركة الجنوب للخدمات الى إضراب حضوري عن العمل يومي 22 و 23 جويلية الجاري بجميع الحضائر التابعة للشركة.

ويأتي هذا القرار إثر اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، أمس الجمعة، لتدارس ما آلت إليه أوضاع أعوان شركة الجنوب، وتنكر إدارة الشركة لتطبيق جميع محاضر الجلسات السابقة، وعدم الاستجابة لمطالب الأعوان حسب ما جاء في البلاغ
كما أصدر الاتحاد بيانا، عقب اجتماع أعضاء النقابات الاساسية والفرع الجامعي للاعاشة والتموين، لتدارس الاوضاع المهنية والشغلية لهذا القطاع وسبل تجاوز إشكالياته، دعا فيه الى التصدي لظاهرة عقود الشغل قصيرة المدى وتعويضها بعقود شغل تضمن ديمومة العمل وتعميم التناوب 15 يوم عمل/15 يوم راحة لجميع الحضائر عوضا عن 21/21.
...

كما دعا البيان الى الالتزام بتطبيق محاضر الجلسات السابقة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وعبّر فيه المجتمعون عن استعدادهم للدفاع عن جميع حقوقهم المادية والترتيبية بكل الطرق القانونية والشرعية.


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