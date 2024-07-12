تطاوين: استعراض مشاغل أبناء الجهة المقيمين في الخارج خلال الندوة الجهوية المخصّصة لهم تحت شعار "الهجرة رافد للتنمية"

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احتضن مقر ولاية تطاوين، اليوم الجمعة، أشغال آخر الندوات الجهوية المخصّصة لأبناء الجهة المقيمين في الخارج تحت عنوان "الهجرة رافد للتنمية" وذلك بإشراف والي الجهة حافظ الفيتوري.



ومثّلت هذه الندوة فرصة عبّر خلالها الحاضرون عن تذمّرهم من الانقطاعات المتعدّدة والمتكررة لمياه الشرب في عديد المناطق ولا سيما منها الريفية، كما طالبوا بتقوية جهد الطاقة الكهربائية في عدة مناطق في هذه الفترة التي يزداد فيها الاستهلاك وتشغيل المكيفات.

كما طالب أبناء الجهة العاملون بالخارج بالتعجيل في فتح قسم للطب الاستعجالي بمعتمدية بني مهيرة، والتسريع في الاجراءات الادارية، ومسح المسالك الفلاحية، مؤكدين استعدادهم للاستثمار في الجهة والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية بها.



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وفي رده على هذه التدخّلات، ثمّن الوالي جهود أبناء تطاوين في الخارج، وترفيعهم لتحويلاتهم من العملة الصعبة الى بلادهم، ودعاهم الى مزيد الاستثمار وبعث شركات أهلية في مختلف المجالات من ذلك النقل الحضري وبين المدن لفض عديد الصعوبات التي تشكو منها الجهة بسبب محدودية الاسطول مقابل اتساع رقعة الولاية.

وأعلن عن تكليف مسؤول بمقر الولاية لاستقبال وقضاء شؤون ابناء الجهة في الخارج والنظر في ملفاتهم عند عودتهم الى ارض الوطن وحتى عند وجودهم في ديار الغربة بالسرعة والجاعة المطلوبتين.

وقدّم عدد من المسؤولين الجهويين، في مستهل هذه الندوة، مداخلات تهم مجالات الاستثمار والفرص المتاحة لهم في بعث المشاريع واستغلال الموارد الطبيعية والخدماتية في الجهة، وبسطوا القوانين الرئاسية الجديدة المتعلّقة بالديوانة والاتفاقيات الثنائية في الضمان الاجتماعي مع الدول الصديقة والشقيقة، والخدمات العصرية للبريد التونسي، والتسهيلات الخاصة بأبناء تونس في الخارج

