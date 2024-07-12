وزارة الشؤون الإجتماعية: تونس موقعة على 21 إتفاقية في مجال الضمان الإجتماعي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

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أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، ان تونس موقعة على 21 إتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع 5 بلدان عربية و16 بلدا أوروبيا تشهد تواجد أكبر عدد من التونسيين المقيمين بالخارج على غرار إيطاليا وفرنسا وإيطاليا، حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بالفايسبوك.



وبينت ان هذه الاتفاقيات تضمن مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه تشريعات الضمان الاجتماعي وتجميع فترات العمل المنجزة في البلدين المتعاقدين لاستحقاق المنافع.





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كما تساهم الإتفاقيات في الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحويل المنافع والمستحقات إلى بلد الإقامة.



وقد نشرت الوزارة على موقعها الرسمي www.social.gov.tn فيديو مبسط يشرح ما تتضمنه الإتفاقيات من مزايا لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.





