رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 - الجولة الافتتاحية للبطولة في 17 و18 اوت والدور النهائي للكاس يوم 15 جوان

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تقام الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 يومي 17 و18 اوت 2024 في حين ستدور الجولة الختامية للبطولة يومي 17 و18 ماي 2025 وفق بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس.



وستقام بطولة الموسم القادم بمشاركة 16 فريقا بنظام المجموعة الواحدة من 30 جولة على ان يتوج الفريق صاحب المركز الاول باللقب.

واكدت الجامعة في بلاغها أنه لن يتم ادخال أي تغير أو تعديل في الرزنامة إلا في الحالات الاستثنائية القصوى.



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ومن جهة اخرى، ستعطى ضربة بداية بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم 7 سبتمبر القادم.

كما تقرر اجراء الدور النهائي لكاس تونس للموسم المقبل يوم 15 جوان 2025.



وفي ما يلي رزنامة بطــولة الرابطة المحترفة الأولى

- الجولة الأولى يومي 17 و18 أوت 2024

- تدارك الجولة الأولى يومي 28 و29 أوت 2024

- الجولة الثانية 31أوت و1 سبتمبر 2024

- الجولة الثالثة يومي 14 و15 سبتمبر 2024

- تدارك الجولة الثالثة يومي 25 و26 سبتمبر 2024

- الجولة الرابعة يومي 28 و29 سبتمبر 2024

- الجولة الخامسة يومي 2 و3 أكتوبر 2024

- الجولة السادسة يومي 19 و20 أكتوبر 2024

- تدارك الجولة السابعة يومي 13 و14 نوفمبر 2024

- الجولة الثامنة يومي 23 و24 نوفمبر 2024

- الجولة التاسعة يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024

- الجولة العاشرة يومي 21 و22 ديسمبر 2024

- الجولة الحادية عشرة يومي 25 و26 ديسمبر 2024

- الجولة الثانية عشرة يومي 28 و29 ديسمبر 2024

- الجولة الثالثة عشرة يومي 4 و5 جانفي 2025

- الجولة الرابعة عشرة يومي 11 و12 جانفي 2025

- الجولة الخامسة عشرة يومي 15 و16 جانفي 2025



- الجولة الأولى إيابا: يومي 25 و26 جانفي 2025

- الجولة الثانية إيابا يومي 1 و2 فيفيري 2025

- الجولة الثالثة إيابا يومي 8 و9 فيفري 2025

- الجولة الرابعة إيابا يومي 12 و13 فيفري 2025

- الجولة الخامسة إيابا يومي 22 و23 فيفري 2025

- الجولة السادسة إيابا يومي1 و2 مارس 2025

- الجولة السابعة إيابا يومي 5 و6 مارس 2025

- الجولة الثامنة إيابا يومي 8 و9 مارس 2025

- الجولة التاسعة إيابا يومي 15 و16 مارس 2025

- الجولة العاشرة إيابا يومي 29 و30 مارس 2025

- تدارك الجولة العاشرة إيابا يومي 9 و10 أفريل 2025

- الجولة الحادية عشرة إيابا يومي 26 و27 أفريل 2025

- تدارك الجولة الحادية عشرة إيابا يومي 30 أفريل و1 ماي 2025

- الجولة الثانية عشرة إيابا يومي 3و4 ماي 2025

- الجولة الثالثة عشرة إيابا يومي 7و8 ماي 2025

- الجولة الرابعة عشرة إيابا يومي 14و15 ماي 2025

- الجولة الخامسة عشرة إيابا يومي 17و18 ماي 2025



رزنامة مسابقة كأس تونس

- الدور السادس عشر يومي 14و15 ديسمبر 2024

- الدور ثمن النهائي يومي 15و16 فيفري 2025

- الدور ربع النهائي يومي 12و13 أفريل 2025

- الدور نصف النهائي يومي 10و11 ماي 2025

- الدور النهائي يوم 15 جوان 2025