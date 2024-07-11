باجة: الإعداد لإنجاز لعبة ورقية باللهجة العامية حول المناخ والبيئة ضمن مشروع "مدن تونسية صامدة" لجمعية "شباب تونس يؤثر"

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شارك عدد من شباب ولاية باجة، اليوم الخميس، بالمقهي الثقافي "نووس" بمدينة باجة، في ورشات نقاش حول الوضع والعمل المناخي والبيئي المحلي لتحديد عدد من المشاكل والاحداث والمفاهيم والشخصيات فى المجال البيئي، وذلك بهدف انجاز لعبة ورقية حول المناخ والبيئة باللهجة العامية التونسية فى اطار الجزء الثاتي لمشروع "مدن تونسية صامدة" الذي تنجزه لجمعية "شباب تونس يؤثر".

ويتواصل إنجاز المشروع في 10 بلديات تونسية بولايات باجة، وجندوبة، وبن عروس، والكاف، والقصرين، ويهدف الى نشر المعرفة، وتسليط الضوء على الانجازات والقصص والاشكاليات البيئية بطريقة مبسّطة وطريفة في العاب ورقية ترفيهية موجّهة للشباب في كل مكان.

وبيّنت خلود حمروني ناشطة بيئية ومناخية ورئيسة مشروع "مدن تونسية صامدة" بجمعية "شباب تونس يؤثر" لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان انجاز اللعبة الورقية يندرج ضمن الجزء الثاني من مشروع "مدن تونسية صامدة" الذى ينجز سنة 2024 (من ماي الى سبتمبر) بتمويل من منظمة "ايفوس" ويعمل على ارساء العدالة المناخية على مستوى المدن ويتناول مواضيع شائكة مثل العدالة المناخية، والتنوع البيولوجي، والامن الغذائي وغيرها من المواضيع التى اعتاد الخوض فيها صناع القرار والمختصون والمهتمون بالشان المناخي والبيئي فقط، فى حين تتناول اللعبة الورقية نفس المواضيع بطريقة مبسطة تساعد الشباب على استيعابها.

وأوضحت انه التفكير فى انجاز لعبة ورقية انطلق من ملاحظة عودة الشباب لارتياد المقاهي وعديد الفضاءات المماثلة ولعب الورق، فتم التركيز على هذه النقطة حتىتكون هذه اللعبة نابعة من الشباب وموجّهة إليهم أينما كانوا.



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وأشارت إلى ان الجزء الاول من المشروع تم انجازه بين سنتي 2021 و2023 وساهم فى انجاز مخططات محلية بيئية للبلديات وتوفير المعلومة البيئية، والعمل على مشاريع مناصرة، ويهم هذا المشروع بلديات من 5 ولايات منها بلديتا زهرة مدين والمعقولة بباجة.