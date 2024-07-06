"بلدية صفاقس تطلق الدورة الأولى للأيام التنشيطية والثقافية والرياضية بفضاء شاطئ القراقنة لتقريب الأنشطة الثقافية والرياضية من المواطن " ( مدير عام الشؤون البلدية)

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انطلقت مساء السبت، بفضاء شاطئ القراقنة وسط مدينة صفاقس، الدورة الأولى للأيام التنشيطية والثقافية والرياضية، لتتواصل على مدى شهري جويلية وأوت 2024 وذلك ببادرة من بلدية صفاقس.



وأفاد المدير العام للشؤون البلدية، شكري اللوز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة نفس المنهجية التي اعتمدتها بلدية صفاقس، المتمثلة في تنشيط الساحات والفضاءات العامة بالمنطقة البلدية، على غرار ما تم خلال هذه السنة والسنوات الماضية، مثل تظاهرة "شوارعنا فن"، و"الأيام الثقافية" خلال شهر رمضان، وذلك حرصا منها على تقريب الأنشطة الثقافية والرياضية من المواطن "





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وأضاف المصدر ذاته، أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة بفضاء شاطئ القراقنة، هو إعادة إحيائه باعتباره متنفسا للمدينة منذ التسعينات، وباعتبار وجود الحوض المائي به الذي من شأنه أن يعطي إضافة للمصطافين".



وبين أنه استعدادا لهذه التظاهرة تمت برمجة عدة أنشطة ثقافية ورياضية، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وعدد من المنظمات والجمعيات"، مشيرا إلى أن كل هذه الأنشطة الثقافية والرياضية بفضاء شاطئ القراقنة، ستقام يوميا انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء إلى حدود الساعة التاسعة ليلا