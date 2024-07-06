ركلات الترجيح تقود إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا

حقق منتخب إنجلترا الفوز بنتيجة 5-3، بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.