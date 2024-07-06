ركلات الترجيح تقود إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا

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حقق منتخب إنجلترا الفوز بنتيجة 5-3، بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.
⏯️ شاهد ركلات ترجيح مباراة إنجلترا وسويسرا | إنجلترا تعبر إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2024
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