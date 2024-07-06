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ركلات الترجيح تقود إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 19:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
حقق منتخب إنجلترا الفوز بنتيجة 5-3، بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.


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