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سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة الثالثة من ايام الرقاب المسرحية

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تتواصل بدار الثقافة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد فعاليات الدورة الثالثة من ايام الرقاب المسرجية التي انطلقت امس الجمعة وتختتم يوم غد الاجد.
وقج بين مدير دار الثقافة بالرقاب عبد الباقي عبيدي في تصريح لوات ان هذه التظاهرة تهدف الى تشجيع المبادرات في مجال الفن الرابع والحث على الاهتمام بالمبدعين في هذا المجال بالاضافة الى خلق متنفس للاهالي خلال العطلة والتشجيع على الاقبال على دارالثقافة.
وقد تضمن البرنامج في يومه الاول تقديم عرض مسرحي بالشارع بعنوان "تاي ...هان" للمركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصرين بالاضافة الى عرض كوريغرافي "اقر جنتي" لمجموعة اشرف حمودة وتتواص العروض اليوم السبت بعرض مسرحي للشباب والكهول بعنوان "ليبرتا دروس" لجمعية عشاق المسرح بقرمدة.
وتختتم الفعاليات يوم الاحد بعرض حكواتي فرجوي تنشيطي بعنوان "فن القوالة" للفنان ياسين بن علي.


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