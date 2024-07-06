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تواصل اشغال اصلاح العطب الذي طرا الجمعة على قناة الجلب ومن المنتظر استئناف التزويد بالمياه انطلاقامن منتصف ليل السبت

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 14:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ السبت أن أشغال إصلاح العطب، الذي طرأ الجمعة على قناة الجلب قطر 800 مم على مستوى فائض، لاتزال جارية.

وتشمل الاشغال المناطق التالية الرقاب وفطناسة والذويبات من ولاية سيدي بوزيد، وبئر علي ومنزل شاكر والمحرس والصخيرة من ولاية صفاقس، ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان.

...

ومن المنتظر، وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليل السبت 06 جويلية 2024 بعد استكمال الأشغال اللازمة.
امام


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