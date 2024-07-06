قفصة: تقدّم مشروع تعبئة موارد مائية جديدة مخصّصة للإستعمالات المنزلية بمعتمديات قفصة الجنوبية والقصر والقطار والمظيلة

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تتواصل بمنطقة فمّ المعزة بولاية قفصة، أشغال حفر خمس آبار عميقة ضمن مشروع للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، يهدف إلى تعبئة موارد مائية جديدة لفائدة سكان منطقة قفصة الشرقية، التي تضمّ معتمديات قفصة الجنوبية والقصر والقطار والمظيلة.

وقال المدير العام للبرنامج الوطني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي نور الدين كدوسي، أن أشغال حفر 3 آبار من مجموع الآبار المبرمجة، قد فاقت نسبة تقدّمها 80 بالمائة في حين تجري التحضيرات لإنطلاق أعمال حفر البئرين الأخريين، وهي آبار سوف تتيح تعبئة كمّيات جديدة من المياه المُخصّصة للإستعمالات المنزلية وتوزيعها على سُكّان المعمديات التي ستسفيد بهذا المشروع، الذي من أهدافه كذلك تحسين جودة المياه بالتقليص من نسبة ملوحتها.

وأضاف كدوسي أن نسبة 90 بالمائة من طلبات العروض الخاصة ببقيّة عناصر المشروع، هي حاليا في مرحلة الفرز، وتهمّ هذه العناصر بالخصوص إنشاء 4 حزّانات للمياه ومحطّات للضخّ وكهربة الآبار والتجهيزات الكهروميكانيكية ومدّ القنوات والقيام بأشغال الهندسة المدنية.

وبخصوص إقتناء قنوات جلب المياه من الآبار وتوزيعها على السكّان، فإنّ مجلس إدارة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، هو حاليا بصدد التحضير لإبرام الصفقة مع المقاولات التي فازت بها .



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ومن أهمّ مزايا هذا المشروع الذي من المؤمل أن يكون جاهزا في سنة 2026 وزيادة على تعبئة موارد جديدة لمياه الشرب، أنّه سيتيح تحسين جودة مياه الشرب لفائدة أكثر من 218 ألف نسمة، من خلال التخفيض من نسبة ملوحة مياه الشرب من 2 فاصل 2 غرام في اللتر الواحد حاليا إلى أقلّ 1 فاصل 5 عند إنتهائه.

وغالبا ما تشهد عدّة مناطق وأحياء سكنية بالمعتمديات التي يشملها المشروع إضطرابات وإنقطاعات متواترة في توزيع مياه الشرب، سيما في فصل الصيف، وتعوّل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه كثيرا على هذا المشروع من أجل "إيجاد الحلّ الحقيقي والجذري لإشكالية تزويد سكّان هذه المعتمديات بهذا المرفق الحيوي" إلى أفق سنة 2040، حسب المدير العام لبرنامج تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي.