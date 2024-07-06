رئيس الجمهورية: المسؤولية تقتضي تلافي نقائص المرسوم المنشئ لمؤسسة فداء

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قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى لقائه يوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، أنه إذا أظهرت التجربة في المدة الأخيرة بعض النقائص في المرسوم المؤرخ في 9 أفريل 2022 الذي أنشأ مؤسسة فداء، فإن المسؤولية تقتضي تداركها حتى يتم تلافيها، معتبرا أن التشريعات يجب أن تحقق المقاصد التي وُضعت من أجلها ولا يجب أن تتحوّل إلى عقبة أمام تجسيدها.



وأكد وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن المهمة النبيلة الموكولة لهذه المؤسسة تتنزل في إطار الواجب المحمول على المجموعة الوطنية كلّها للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.





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وشدّد رئيس الجمهورية على أن تونس لن تنسى أبدا أبطالها كما لن تنسى ذويهم وستواصل الإحاطة بهم، معتبرا أن من ضحّى بنفسه من أجل الحرية والعزة والكرامة ومن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار جدير بأن يُخلّد اسمه في التاريخ ويُكرّم سواء كان تحت الثرى أو فوقه.

