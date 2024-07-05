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المهرجان الدولي الصيفي بتطاوين من 13 إلى 31 جويلية الجاري

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعدت جمعية المهرجان الدولي الصيفي بتطاوين برنامج متنوعا وثريا لدورة هذا العام التي ستنطلق يوم 13 جويلية وتتواصل الى غاية 31 من الشهر الجاري.

ومن المبرمج أن يخصص اليوم الاول للترويج لهذا المهرجان بساحة الفنون أمام مقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. ويكون الافتتاح الرسمي لهده الدورة محليا يوم 16 جويلية في سهرة يحتضنها مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي، يحييها الفنانان خالد كعيب وكيلاني طليق بإنتاجهما المتميز في التراث والأغاني الشعبية الأصيلة.
وبرمجت هيئة المهرجان أيضا عرضا مسرحيا للفنان بسام الحمراوي يوم 18 جويلية على الركح ذاته، يليه عرض تنشيطي للطفل والعائلة.
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وبمناسبة عيد الجمهورية يحتضن مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي سهرة للفنان "نوردو" مساء يوم 25 جويلية، يليه عرض الفنان الليبي أيمن الدرسي يوم 27 جويلية ليكون الاختتام بالملعب البلدي نجيب الخطاب حيث يحي الفنان سمارا سهرة فنية شبابية مساء يوم 31 جويلية.

وأفاد رئيس الجمعية عبدالقادر العبيدي مراسل "وات" في الجهة أن الاسعار ستكون في متناول الجميع وتتراوح بين 5 و 25 دينارا.


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