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تراجع طفيف لحاجيات البنوك من السيولة إلى مستوى 14،1 مليار دينار في ماي 2024

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تراجعت حاجيات البنوك من السيولة بشكل طفيف خلال ماي 2024 لتستقر في مستوى 14,1 مليار دينار، في المتوسط، مقابل 14,9 مليار دينار خلال أفريل 2024 و15,8مليار دينار في ماي 2023، وفق ما أظهره تقرير نشره، مؤخرا، البنك المركزي التونسي حول "التطوّرات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم".

ويعود هذا التراجع الطفيف، بحسب مؤسسة الإصدار، أساسا، إلى الأثر التوسعي الناتج عن عودة اعتماد الدفع نقدا على مستوى شبابيك البنوك.

...

وأشار التقرير إلى أنّ "حاجيات البنوك من السيولة تمّ توفيرها، اساسا، بفضل تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية بقيمة 14،1 مليار دينار مقابل 15 مليار دينار في أفريل 2024".


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