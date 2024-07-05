تأجيل التصريح بالحكم في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي الى يوم 12 جويلية الجاري

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قررت الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل التصريح بالحكم في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي إلى يوم 12 جويلية الجاري، وفق ما أعلنه المحامي التومي بن فرحات، في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



وكانت محكمة الاستئناف بتونس، قررت تأجيل التصريح بالحكم في هذه القضية إلى يوم 5 أفريل الفارط ثم الى يوم 31 ماي الفارط ثم إلى يوم 21 جوان الفارط، لتقرر في جلسة اليوم تأجيله مجددا الى يوم 12 جويلية القادم.





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يذكر أن محب النادي الافريقي عمر العبيدي، توفي غرقا بوادي رادس مليان قبالة الحي الأولمبي، يوم 31 مارس من سنة 2018 ، وذلك إثر مطاردة أعوان الأمن لعدد من أحباء النادي الافريقي، عقب مقابلة رياضية بملعب رادس.



وتم إثر حادثة الغرق إحالة 14 أمنيا على المحاكمة بحالة سراح، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، والتي كانت قضت في 3 نوفمبر 2022 بسجن 12 منهم مدة عامين اثنين بتهمة القتل على وجه الخطأ، وبعدم سماع الدعوى في حق اثنين آخرين، ليتم لاحقا استئناف تلك الأحكام الابتدائية من قبل عائلة الشاب الراحل.



يشار الى أنه منذ تاريخ 31 مارس 2018، تحولت عبارة "تعلم عوم" إلى شعار وحملة احتجاجية ضد الممارسات الأمنية والإفلات من العقاب.