هيئة الانتخابات: القائمات الأوليّة للناخبين لرئاسية 2024 على ذمة العموم السبت والأحد القادمين بمقراتها الفرعية وموقعها الرسمي

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها تضع على ذمّة العموم، القائمات الأوليّة للناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك ابتداء من غدا السبت (6 جويلية الجاري) وإلى غاية بعد غد الأحد (7 جويلية الجاري)، بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات، وعبر موقعها الرسمي www.isie.tn



وأضافت هيئة اللانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه يُمكن لعموم المواطنين التثبُّت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة *195*رقم ب.ت.و# أو باستعمال منظومة touenssa.isie.tn





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كما أفادت بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم الاثنين القادم (8 جويلية الجاري) وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم (9 جويلية الجاري).



وأشارت الى أن مطالب الاعتراض داخل الجمهورية تودع بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر)، أما بالنسبة الى خارج الجمهورية فتُقدم مطالب الاعتراض عن طريق البريد الالكتروني التالي: recours.tre@isie.tn



وذكّرت هيئة الانتخابات بأنها تضع على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمات الناخبين.

