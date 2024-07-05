Babnet

هيئة الانتخابات: القائمات الأوليّة للناخبين لرئاسية 2024 على ذمة العموم السبت والأحد القادمين بمقراتها الفرعية وموقعها الرسمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها تضع على ذمّة العموم، القائمات الأوليّة للناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك ابتداء من غدا السبت (6 جويلية الجاري) وإلى غاية بعد غد الأحد (7 جويلية الجاري)، بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات، وعبر موقعها الرسمي www.isie.tn

وأضافت هيئة اللانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه يُمكن لعموم المواطنين التثبُّت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة *195*رقم ب.ت.و# أو باستعمال منظومة touenssa.isie.tn

...

كما أفادت بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم الاثنين القادم (8 جويلية الجاري) وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم (9 جويلية الجاري).

وأشارت الى أن مطالب الاعتراض داخل الجمهورية تودع بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر)، أما بالنسبة الى خارج الجمهورية فتُقدم مطالب الاعتراض عن طريق البريد الالكتروني التالي: recours.tre@isie.tn

وذكّرت هيئة الانتخابات بأنها تضع على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمات الناخبين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290430


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Spa euro_2024 - Ger euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Fra euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 92

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*