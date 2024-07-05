تصفيات كأس إفريقيا 2025 " - مدرب منتخب الجزائر "بيتكوفيتش" : "علينا تحمل مسؤوليتنا كمنتخب مرشح "

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أكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, فلاديمير بيتكوفيتش, عقب تعرف منتخب "الخضر" على منافسيه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025, التي سيخوضها ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كل من غينيا الإستوائية وطوغو وليبيريا, أن المنتخب الجزائري يجب أن "يتحمل مسؤوليته كمنتخب مرشح".



وفي أول تعليق له لموقع الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف), عن مخرجات قرعة تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي سحبت أمس الخميس, بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا), قال بيتكوفيتش: " بداية, يجب أن أقول إنه لم تعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم الحديثة. بالتأكيد, يجب علينا احترام جميع منافسينا", مضيفا " كل المنتخبات متساوية قبل انطلاق التصفيات, خاصة في إفريقيا التي تطورت فيها لعبة كرة القدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة".





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وأضاف الفني البوسني : "من الواضح أن الجزائر تظل المرشح الأوفر حظا في هذه المجموعة, لكن يجب أن لا نأخذ الأمور باستخفاف ونعتقد أننا سنتأهل بسهولة (...) يجب أن نستعيد مستوانا ونتحمل مسؤوليتنا ونظهر للجميع أننا الأفضل فوق المستطيل الأخضر".

وتابع : " لن يكون التأهل سهلا, لأن المنافسين الثلاثة سيبذلون أقصى مجهوداتهم للتغلب علينا (...) يجب أن نستعد جيدا, خاصة وأن موعد هذه التصفيات قريب جدا وسينطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل".



وختم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش, تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الجزائري سيقوم بتحليل و دراسة المنتخبات الثلاثة وسيلعب كل مباراة من أجل الفوز بها ليس إلا, سواء داخل القواعد أو خارجها".

ويستهل المنتخب الوطني التصفيات باستضافة غينيا الاستوائية في سبتمبر المقبل, ضمن الجولة الأولى, على أن يتنقل إلى ليبيريا, قبل أن يستقبل طوغو في الجولة الثالثة.

وتجرى الجولتان الأوليان من التصفيات ما بين 2 و 10 سبتمبر المقبل, في الوقت الذي تمت برمجة الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة المتراوحة من 7 إلى 15 أكتوبر القادم, على أن تلعب الجولتان الخامسة والسادسة من 11 الى 19 نوفمبر 2024.

