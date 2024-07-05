الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يعلن تطبيق قاعدة التواصل بين قائد الفريق والحكم في كل بطولاته

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/UEFA.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا اليوم الجمعة أن قاعدة اقتصار الحديث في المباريات بين الحكام وقادة الفرق والمطبقة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا سيتم تطبيقها في كل بطولات "يويفا" ابتداء من الموسم المقبل.

وأشاد الاتحاد الأوروبي في بيان له بنجاح القاعدة التي تنص على حصول أي لاعب آخر غير قائد الفريق على البطاقة الصفراء عند اعتراضه على قرارات الحكم، وتعكس تلك القاعدة نهجا آخر يحاول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تطبيقه من أجل تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام.

وسيتم تطبيق النظام الجديد على مسابقات الرجال والسيدات في الموسم الجديد 2025/2024.

وقال "يويفا" في بيانه إن نجاح تلك القاعدة وترحيب الرأي العام بها يعزز الثقة في المضي قدما في طريق اللعب النظيف والقيم التي تمثل كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، والتي يجب نقلها إلى مجتمعاتنا.



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وأضاف أنه بدءا من الموسم المقبل سيتم تطبيق ذلك على بطولات "يويفا" والتي تنطلق الأسبوع المقبل، وسيتم تمديد ذلك ليشمل كل بطولات الاتحاد الأوروبي". وفي حال كان القائد هو حارس المرمى، سيكون على الفرق ترشيح لاعب واحد من الفريق للتواصل مع الحكم.